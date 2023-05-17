Москва, 17 мая, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Почти во всех регионах России начался пожароопасный сезон. Об этом 17 мая сообщил глава МЧС Александр Куренков, докладывая об обстановке президенту Владимиру Путину. Стенограмма доклада главы МЧС опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«В Свердловской, Курганской и Тюменской областях в 25 населённых пунктах сгорели более 6 тысяч строений, включая более 800 жилых домов», — доложил глава МЧС.

По словам Куренкова, в Курганской области огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживал 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли. В Тюменской области огонь уничтожил 30 жилых домов, где проживало 147 человек. Пострадавших нет. В регионе действует пять очагов пожаров на площади 84 га.

Глава МЧС добавил, что наиболее сложная обстановка в Свердловской области. Там огонь повредил 455 строений, в том числе 160 жилых домов, где проживало 670 человек. Погибло два человека, 763 человека эвакуировали. На сегодняшний день в Свердловской области продолжают действовать 27 очагов пожаров на площади более 3 тыс. га.