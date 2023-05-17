Москва, 17 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Порядка 200 украинцев обратились к российской стороне с просьбой помочь в переезде в РФ. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала 17 мая в ходе своего доклада в Госдуме. По её словам, такие обращения поступают регулярно.

Илья Питалев/РИА Новости Татьяна Москалькова

«У меня сегодня более 400 обращений от граждан Украины и российских граждан, которые с мольбой о помощи обращаются к России вернуть их в Россию, спасти от репрессий и преследования», — сообщила она.

Москалькова рассказала, что получает просьбы от священников, журналистов, политологов, пострадавших от украинских властей. Многие хотят воссоединиться с семьями в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москалькова ответила на обвинения Киева, назвавшего «похищением» эвакуацию Россией украинских детей из зоны боевых действий. Омбудсмен отметила, что российская сторона никогда не отказывает гражданам Украины в возвращении на родину. В качестве примера она привела случай возвращения в украинскую семью двух детей девяти и 16 лет.