Посол Украины Омельченко потребовал извинений от Франции за сравнение турне Зеленского с шапито

Париж, , 14:13 — REGNUM Французский телеканал RTL должен принести извинения за высказывания о президенте Украины Владимире Зеленском и недавнем его турне по Европе. С таким требованием выступил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Вадим Омельченко © Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

В эфире ведущая телеканала RTL сказала, что украинский лидер посетил Елисейский дворец «со своим шапито». Затем показали анонс «турне цирка Зеленского по Европе». Омельченко назвал это проявлением отсутствия эмпатии и ответственности.

«Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному [французскому] народу. Без сочувствия, без ответственности», ― написал он на своей странице в Twitter.

Дипломат потребовал извинений «перед своим президентом и своим народом».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 мая президент Украины прибыл в Париж, где провёл встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудили вопросы предоставления военной помощи Киеву.

До этого глава Украины посетил несколько государств с целью получения военной и финансовой помощи, за что подвергся резкой критике. Так, визит политика в Германию пользователи Сети назвали клоунским шоу и посоветовали ему наконец сменить милитари-одежду на что-то более подходящее для официальных визитов. В мятых штанах и толстовке он успел побывать и на приёме у британского монарха Карла III.

Президент Украины также побывал с визитом в Риме и Ватикане и встретился с итальянским руководством и с папой Римским Франциском. Затем в Лондоне президент Украины провёл переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в поездках по Европе украинский президент собирает оружие для контрнаступления.

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