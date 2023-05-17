Москва, , 14:19 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал разговоры о безопасности Европейского союза бесперспективными на фоне расширения НАТО. Об этом глава МИД заявил 17 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

НАТО Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Безоглядное расширение НАТО не только на восток, но и на север и в других географических направлениях подрывает саму перспективу дальнейшего нормального разговора о евробезопасности», — заявил Лавров.

Он отметил, что НАТО поглотило почти все европейские страны, у которых до сих пор был нейтральный статус. В результате почти сошла на нет возможность для конструктивной политики в Евразии при инициативной роли нейтралов.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. К альянсу также готовится присоединиться Швеция.