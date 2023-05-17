Ясиноватая, ДНР, 17 мая, 2023, 14:05 — ИА Регнум. До восьми человек увеличилось число пострадавших в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских военных. Об этом 17 мая сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости Автомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая

«Ещё три человека получили ранения. Обстрел города продолжается. Общее количество раненых за текущий день — восемь человек», — написал он.

Ранее Шевченко сообщал о пятерых пострадавших при обстреле ВСУ города из реактивных систем залпового огня «Град», а также о том, что в результате этого получили повреждения многоквартирные и частные жилые дома, административные здания, социальные объекты и продуктовый магазин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, стало известно, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, по предварительным данным, погибли три мирных жителя. При обстреле один из снарядов попал в магазин.