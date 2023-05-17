Москва, 17 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля восстановить сгоревшее лечебно-исправительное учреждение в посёлке Сосьва в Свердловской области, сообщил 17 мая сайт Кремля.

Владимир Жабриков/URA. RU/TASS Лечебно-исправительное учреждение ФСИН России после пожара в поселке Сосьва

«Обеспечить строительство в пгт Сосьва Свердловской области новых объектов капитального строительства для размещения лечебного исправительного учреждения ФСИН России и представить предложение об определении единственного исполнителя закупок работ по строительству этих объектов», — говорится в перечне поручений президента.

Ответственными за исполнение Путин назначил председателя правительства Михаила Мишустина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Глава государства утвердил 17 мая перечень поручений по итогам совещания с членами правительства от 2 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сосьве 26 апреля вспыхнул пожар. Сначала загорелись отходы деревообработки, затем жилые дома, всего около 120. В результате пожара погибли два человека. Из находившейся в посёлке лечебно-исправительной колонии эвакуировали более 200 осуждённых. На момент пожара в Сосьве в колонии находились 243 осуждённых: из 212 мужчин 79 больны туберкулёзом. Службу в колонии проходили 303 человека.

Президент 2 мая заявил, что нужно восстановить сгоревшую колонию в Сосьве, а также одобрил идею наградить сотрудников ФСИН, отличившихся при эвакуации людей. Путин тогда также поручил чиновникам помогать погорельцам без излишней бюрократии.