Вена, 17 мая 2023, 14:09 — REGNUM Глава делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил 17 мая, что Великобритания разделит с Украиной ответственность за людские жертвы в Донбассе после передачи Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow. По его словам, из-за этого многократно повысился уровень военной напряжённости.

Фрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ
Фрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ
(с) РИА Новости

«Лондон попросту растоптал свои международные экспортно-контрольные обязательства, поспешив проверить «грани дозволенного» в этом конфликте», — передал ТАСС слова российского дипломата.

Гаврилов отметил, что именно поэтому британская сторона рано или поздно будет отвечать за жертв бомбёжек в Донбассе. Дипломат предупредил коллективный Запад о непродуктивности занятой им позиции и агрессии по отношению к России.

«Призываем осознать серьёзность момента и предпринять шаги по военной сдержанности, выводу западных военных вооружений с территории Украины и прекращению любой враждебной активности в отношении нашей страны», — заявил Гаврилов на 1045-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Глава российской делегации подчеркнул, что виновные в военных преступлениях против российского народа понесут неотвратимое наказание, а спонсорам Киева нужно готовиться к восстановлению разрушенной ВСУ инфраструктуры Донбасса.

Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе и содействует соблюдению основных мер укрепления доверия для регулирования межгосударственного обмена военной информацией. Форум также разрабатывает нормы и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного лёгкого и стрелкового оружия и занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаврилов заявил, что «оружейная дипломатия» Евросоюза в пользу ВСУ наносит ущерб всей глобальной экономике. По его словам, «продавливаемая» Западом, она небезопасна и вынуждает европейские страны наращивать бюджетные ассигнования на оборону.