Гаврилов: Лондон разделяет с Киевом ответственность за жертвы ракет Storm Shadow в Донбассе

Вена, , 14:09 — REGNUM Глава делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил 17 мая, что Великобритания разделит с Украиной ответственность за людские жертвы в Донбассе после передачи Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow. По его словам, из-за этого многократно повысился уровень военной напряжённости.

Фрагменты ракеты иностранного производства на улице Луганска, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ (с) РИА Новости

«Лондон попросту растоптал свои международные экспортно-контрольные обязательства, поспешив проверить «грани дозволенного» в этом конфликте», — передал ТАСС слова российского дипломата.

Гаврилов отметил, что именно поэтому британская сторона рано или поздно будет отвечать за жертв бомбёжек в Донбассе. Дипломат предупредил коллективный Запад о непродуктивности занятой им позиции и агрессии по отношению к России.

«Призываем осознать серьёзность момента и предпринять шаги по военной сдержанности, выводу западных военных вооружений с территории Украины и прекращению любой враждебной активности в отношении нашей страны», — заявил Гаврилов на 1045-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Глава российской делегации подчеркнул, что виновные в военных преступлениях против российского народа понесут неотвратимое наказание, а спонсорам Киева нужно готовиться к восстановлению разрушенной ВСУ инфраструктуры Донбасса.

Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе и содействует соблюдению основных мер укрепления доверия для регулирования межгосударственного обмена военной информацией. Форум также разрабатывает нормы и оказывает практическую помощь в борьбе с распространением незаконного лёгкого и стрелкового оружия и занимается вопросами нераспространения оружия массового уничтожения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаврилов заявил, что «оружейная дипломатия» Евросоюза в пользу ВСУ наносит ущерб всей глобальной экономике. По его словам, «продавливаемая» Западом, она небезопасна и вынуждает европейские страны наращивать бюджетные ассигнования на оборону.