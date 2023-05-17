Суд в ЛНР приговорил наводчика ВСУ Смилко к 20 годам колонии за обстрел жилых домов в Попасной

Луганск, , 13:59 — REGNUM Верховный суд ЛНР вынес обвинительный приговор украинскому военному, стрелявшему по домам в Попасной для запугивания мирных жителей. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Последствия обстрела ЛНР со стороны ВСУ © Александр Река/ТАСС

Наводчика 24-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Павла Смилко приговорили к 20 годам колонии. Обвинения ему предъявили по трём статьям Уголовного кодекса ― жестокое обращение с гражданским населением, убийство и умышленное повреждение чужого имущества.

По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в лесополосе вблизи города Попасная, Смилко в составе боевого расчёта по приказу командира противотанковой пушки обстрелял осколочно-фугасными снарядами жилой квартал.

«В результате погиб 31-летний мирный житель, нанесён ущерб конструкциям четырёх жилых домов, а также повреждено иное имущество мирных граждан», ― говорится в сообщении прокуратуры.

Одна из потерпевших рассказала, что им удалось выжить только потому, что они спрятались в подвалах.

Как сообщили в Следственном комитете, Смилко полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае украинского разведчика-сапёра Сергея Гавриша приговорили к 18 годам лишения свободы за установку мины-растяжки в жилом доме в Северодонецке. Такое решение принял Верховный суд ЛНР, признав доказательства, собранные СК, достаточными для вынесения приговора. Гавриша признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство и применении в вооружённом конфликте запрещенных средств и методов.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор бывшему украинскому военному Андрею Петренко, который в марте 2022 года застрелил из снайперской винтовки жителя Мариуполя. Он получил 22 года колонии строгого режима.