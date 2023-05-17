Тегеран, 17 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. У России и Ирана большой общий экономический потенциал, заявил 17 мая иранский президент Эбрагим Раиси на церемонии подписания соглашения о создании железнодорожного участка «Решт — Астара». Политик участвовал в мероприятии по видеосвязи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ибрагим Раиси

«Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты», — заявил Раиси и поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в соглашении.

По словам иранского президента, соглашение по участку дороги «Решт — Астара» — важный этап в развитии сотрудничества двух стран. Раиси заявил, что российско-иранский железнодорожный проект будет работать в интересах всех стран региона, и назвал его символом многоплановой дружбы Москвы и Тегерана.

Москва и Тегеран 17 мая заключили соглашение о совместном строительстве участка железной дороги Решт — Астара в Иране. Финансировать проектирование и строительство, а затем и поставки товаров и услуг обе страны будут совместно.

Важным этот проект назвал и президент России, подчеркнув, что ввод в действие дороги длиной всего в 162 км позволит наладить прямое, беспрерывное, бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяжённости маршрута «Север — Юг».