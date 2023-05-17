Москва, 17 мая, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Google обязан восстановить доступ пользователей к просмотру девяти каналов РЕН ТВ на платформе YouTube. Ранее принятое решение Арбитражного суда Москвы по иску телеканала подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд. Об этом 17 мая сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Таким образом, решение суда первой инстанции по иску ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ) признано законным, а жалоба на него, поданная представителями американской Google LLC и российского ООО «Гугл», осталась без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2023 года телеканал выиграл дело против Google о незаконном прекращении доступа в YouTube к девяти каналам РЕН ТВ: «Новости», «Территория заблуждений», «Как устроен мир», «Документальные проекты», «Минтранс» и другим.

Ответчика обязали восстановить доступ, а также оплатить неустойку в случае отказа исполнять решение суда в размере 100 тысяч рублей в день, начиная с шестого дня с даты вступления решения в силу. При этом сумма неустойки должна увеличиваться вдвое с каждой неделей.

Неустойка будет начисляться до достижения миллиарда рублей. При неисполнении решения суда по истечении девяти месяцев штраф должны будут начислять по той же формуле, однако уже без ограничения предельной суммы.