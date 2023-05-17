Путин до июня 2024 года продлил срок службы директору Росфинмониторинга Чиханчину

Москва, , 13:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин продлил срок службы директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину до 17 июня 2024 года. Распоряжение главы государства 17 мая опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Юрий Чиханчин © Валерий Мельников/POOL/ТАСС

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 17 июня 2024 года директору Росфинмониторинга Чиханчину Юрию Анатольевичу», — говорится в документе.

Чиханчин находится на посту главы Федеральной службы по финансовому мониторингу с 22 мая 2008 года. Срок его нахождения на государственной службе продлевался несколько раз: в 2016 году он был продлён на пять лет, а с 2021-го продлевается на год ежегодно. В России предельный возраст пребывания на гражданской госслужбе составляет 65 лет. В то же время замещающему должность категории «руководители» высшей группы должностей государственному служащему срок службы может быть продлён.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент подписал указ о назначении новым послом в Ватикане бывшего постоянного представителя России при Совете Европы Ивана Солтановского. Ранее находившегося на этом посту Александра Авдеева освободили от занимаемой должности.