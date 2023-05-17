Финляндия связалась с Россией после заморозки счетов диппредставительств

Москва, , 13:54 — REGNUM Хельсинки связался с Москвой по вопросу заморозки банковских счетов финских диппредставительств. Об этом 17 мая РИА Новости сообщили в посольстве страны в России.

Флаги у здания посольства Финляндии в Москве © Илья Питалев/РИА Новости

«Финляндская сторона связалась с российскими органами власти», — сообщили дипломаты.

В посольстве добавили, что санкции ЕС, к которым присоединилась Финляндия, не направлены против российских посольств. Финские дипломаты также упомянули статью 25 Венской конвенции, по которой государство должно обеспечить работу диппредставительств.

Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее официально подтвердил, что в России заблокировали счета посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. Он не планирует из-за этого сворачивать деятельность диппредставительств.

В январе в Финляндии заблокировали российские активы на 187 миллионов евро, но Хаависто подчеркнул, что не считает действия России ответом на санкции. По его мнению, это выходит за рамки наложенных на Москву ограничений. В МИД России пока не дали официального комментария по данному вопросу.