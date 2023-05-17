Воевавший на стороне ВСУ чеченский боевик Джамбетов расстрелял несколько украинских военных

Москва, , 13:47 — REGNUM Чеченский боевик Хусайн Джамбетов, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), убил украинских спецназовцев, сообщил 17 мая Telegram-канал «Военное дело».

Хусайн Джамбетов Кадр из видео

Джамбетов признался, что сам расстрелял несколько украинских солдат спецподразделения в Тошковке (Попаснянский район ЛНР) в конце марта 2022 года после их заявления об убийстве «кадыровцев».

По его словам, в марте 2022 года спецгруппа ВСУ возвращалась, уничтожив чеченцев. В тот день Джамбетов был со своим отделением, с 11 бойцами. Чеченский боевик открыл огонь по украинским бойцам и убил несколько человек.

«Они посягнули на чеченскую честь, чеченскую кровь», — пояснил он.

Джамбетов также рассказал, что ему кричали: «Не стреляй, наши», а он в ответ: «Может, ваши, но не наши» и выпустил очередью целый рожок. Первая пуля попала украинскому военному в шею.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая российский танкист с позывным Жених рассказал, как бойцы ВСУ расстреляли сдавшихся в плен сослуживцев. По его словам, удивительно было то, что из восьми взятых в плен украинских бойцов довезли только троих, потому что, когда дальние резервы ВСУ увидели, что их сослуживцы сдались, они стреляли даже не по российским солдатам, а по своим пленным. По его словам, так не поступали даже гитлеровские войска со сдавшимися в плен сослуживцами.