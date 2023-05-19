Москва, 19 мая, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Дальневосточные предприятия по итогам 2022 года вышли на третье место в России по объему экспорта в стоимостном выражении. На зарубежные рынки из ДФО было направлено более 3,9 млн тонн отечественной сельхозпродукции и продовольствия, сообщил советник министра сельского хозяйства России Андрей Сухарев на окружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Дарья Драй ИА REGNUM Улица Дальнего Востока на ВЭФ

Основными экспортными товарами региона в настоящее время являются масличные культуры и рыбная продукция.

«Рыба и морепродукты, прочие отрасли АПК, машиностроение, лесопромышленный комплекс, металлургия и драгметаллы — эти отрасли составляют экспортный потенциал регионов Дальневосточного федерального округа», — уточнил вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ) Алексей Солодов.

В совещании в форме деловой игры участвовали представители бизнеса, органов власти, институтов поддержки из регионов ДФО. Они анализировали сильные и слабые стороны экспортного потенциала, определяли риски, проблемы и разрабатывали решения по их преодолению, а также сформировали пакет мер по активации и реализации потенциала. Главная задача прошедшего мероприятия — сформулировать решения, которые могут быть приняты как на локальном, так и на федеральном уровнях.

По оценке Алексея Солодова, предприятиям ДФО есть что предложить на внешние рынки, региону есть куда расти. «А задача Российского экспортного центра — всячески поддерживать его внешнеторговую деятельность. В прошлом году <…> поддержку получили более 1400 предприятий региона. Например, обучение в Школе экспорта РЭЦ прошли более 650 компаний. В этом году мы продолжим оказывать содействие предпринимателям ДФО», — заявил вице-президент Российского экспортного центра. В РЭЦ готовы проработать предложения по необходимым решениям, которые касаются мер поддержки федерального уровня. Региональные же ведомства и институты развития доработают свои решения, а также интегрируют мероприятия по их реализации в региональные программы развития.

По словам полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, общий объем поддержанного со стороны РЭЦ дальневосточного экспорта за 2022 год превысил 118,5 млрд рублей. «Важно, чтобы работа по поддержке экспорта в округе была продолжена и выстроена соответствующим образом также на уровне регионов, повсеместно должен быть внедрён экспортный стандарт», — подчеркнул полпред.

В поиске наиболее эффективной поддержки государства бизнесу помогает Всероссийский конкурс «Экспортер года», который проводится по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

«Мы видим рост заявок от малого бизнеса на конкурс, все больше представителей МСП успешно занимаются экспортом. Среди номинаций не только промышленность и услуги, но и ESG, лучший молодой предприниматель, женщина-экспортер, прорыв года, трейдер», — отмечает глава общественной предпринимательской организации «Опора России» Александр Калинин.

Якутская чайная компания стала призером конкурса по ДФО по двум номинациям («Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)» и «Лучшая женщина-экспортер») в 2022 году.

«Экспорт самого северного чая — это не только коммерческий проект, но и возможность рассказать об уникальных природных условиях нашей республики. Наш иван-чай уникален тем, что, благодаря резко континентальному климату, обладает повышенной концентрацией полезных свойств и неповторимым мягким вкусом. Сейчас совместно с Центром поддержки экспорта Якутии работаем над продвижением на рынках ОАЭ, Турции и Китая. Премия вдохновляет нас, подтверждает, что мы на правильном пути, и мотивирует на дальнейшее развитие!» — поделилась руководитель «САХАЧАЙ» Нюргуяна Заморщикова.

Консервный завод «Спасский» является ровесником Приморского края, основанного в 1938 году. Сегодня предприятие экспортирует соленья, заготовки для первых блюд, закуски, соки, джемы и варенье, мед в Китай. Центр поддержки экспорта Приморского края помог производителю найти потенциальных партнеров, провести переговоры и заключить экспортный контракт. Дистрибьютор из КНР реализует спасские консервы через китайскую экосистему WeChat. Там можно купить сделанные в Приморье свекольник, рассольник, лечо, томатную пасту, березовый сок, тыквенный и морковный нектары, варенье и джемы. Березовый сок и овощные нектары пользуются наибольшим спросом у китайских покупателей.

«Наши покупатели в Китае — это приверженцы здоровой и полезной пищи. Им важно, чтобы продукция, которая производится на заводе, имела местное происхождение», — отметил генеральный директор предприятия Роман Бакаевский.

Цитата сайта мойбизнес25. рф Продукция консервного завода «Спасский»

Сахалинская компания «Сахфиш ДВ» в течение 2022 года участвовала в образовательных мероприятиях экспортного центра региона, совместно с наставниками составила индивидуальные дорожные карты по выходу на экспорт в несколько стран. «Мы заработали себе имя на международном рынке рыбопродукции, наладив прямые поставки из промысловых районов Охотского, Берингова и Японского морей. Благодаря этому уже через 6 часов после вылова рыба замораживается на нашем заводе и готова к отправке», — отметила руководитель Светлана Харитонова.

Цитата сайта export65.ru Продукция компании «СахФиш ДВ»

Прием заявок на конкурс «Экспортер года» продлится до 30 июня. Подать заявку крупные компании, малый и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели могут на сайте Российского экспортного центра. Участие бесплатное. Церемония награждения пройдет в октябре 2023 года на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. Региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом помогают в поиске иностранных клиентов, анализе зарубежного рынка. Для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.