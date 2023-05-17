Подготовка к миссии шести африканских стран по «мирному разрешению разрушительного конфликта» на Украине идет полным ходом – если судить по сообщениям руководства ЮАР, главного автора переговорного проекта. Президент ЮАР уверяет: согласие Москвы и Киева принять миссию уже получено. При этом очевидно, что никто из посредников, ни Китай, ни Турция, ни страны Африки, не способен привести интересы сторон к общему знаменателю. В таком случае, в чём смысл мирной инициативы?

Геворг Мирзаян, , 14:56 — REGNUM Поездка лидеров группы шести стран Африки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса планируется в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщила 17 мая министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. «За последние две недели проведена интенсивная работа по подготовке миссии стран Африки с целью добиться мирного завершения кризиса на Украине… Видимо, до вылета миссии состоится встреча лидеров всех входящих в нее стран. Возможно, это произойдет в ЮАР», — цитирует ТАСС заявление главы южноафриканского МИД местной радиостанции SABC.

Сирил Рамафоса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщение Наледи Пандор прозвучало после того, как президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил: Россия и Украина, по его словам, согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Со слов Рамапосы, соответствующая реакция получена, в том числе от президента России Владимира Путина.

«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР», — передавало РИА «Новости» заявление, сделанное Рамапосой 16 мая. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский также согласился принять в Киеве миссию шести африканских государств. Об инициативе уже проинформировали генсека ООН Антониу Гутерреша и офис Африканского союза. Сейчас с Москвой и Киевом ведутся интенсивные консультации по поводу графика поездки африканской делегации, «уже проделан значительный объем работы» сообщил 17 мая представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса © Fikile Marakalla/GCIS/Global Look Press

Таким образом, африканские страны решили примирить Россию и Украину, и найти способ «мирного решения разрушительного конфликта». Проще говоря, при помощи челночной дипломатии выступить посредниками между сторонами.

Вроде бы всё выглядит гладко. Страны занимают позицию нейтралитета. Они не присоединились к санкциям, а четыре из них (Конго, Сенегал, Уганда и Южная Африка) даже не голосовали в поддержку проукраинской резолюции на Генассамблее ООН. Кроме того, этой инициативе уже дали зеленый свет.

Более того, миссию африканских стран поддержали на международном уровне. «Мы поддерживаем любую инициативу, которая способствует установлению мира в соответствии с международным правом», — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, которого цитировал «Интерфакс». В Вашингтоне заявили, что «находятся в постоянном контакте с африканскими партнерами» — проще говоря, не имеют ничего против африканского подхода к посредническому снаряду.

Возникает вопрос — насколько этот подход окажется успешным. Скорее всего, будет, но не в смысле заключения какого-то мирного соглашения между Москвой и Киевом, а с точки зрения реальных задач, которые ставят перед собой участники этого подхода.

Главное — не победа, а участие

Конечно, в идеале та же Южная Африка хотела бы стать успешным посредником в деле урегулирования российско-украинского конфликта. Повторить опыт другой державы группы БРИКС — Китая (набравшего колоссальное количество дипломатических и имиджевых очков за счет примирения Саудовской Аравии и Ирана — то есть решение даже не глобального, а регионального конфликта), обосновать свои лидерские амбиции и претензию на одно из кресел «совета директоров» будущего многополярного мира. Однако на сегодняшний день дипломатическое разрешение российско-украинского конфликта выглядит крайне маловероятным.

Никто из посредников не способен привести интересы сторон к общему знаменателю — просто потому, что они не приводимы. И Москва, и Киев считают поставленные ими цели экзистенциальными. Киев неспособны через дипломатические уговоры отказаться от своих претензий на российские территории — Запорожскую и Херсонскую области, ДНР, ЛНР и Крым. Каждая из сторон считает, что она способна достичь своей цели военным путем.

Поспособствовать решению конфликта на условиях одной из сторон тоже не получится. «В отношении мира на Украине могут быть озвучены кем угодно какие угодно инициативы. Цели СВО неизменны: денацификация путём демилитаризации. Всё остальное — хайп и пиар непричастных наблюдателей со стороны», — сказал ИА REGNUM политический обозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский.

Вид из окна дома на город в зоне СВО, в котором идёт бой © Евгений Биятов/РИА Новости

Никто из этих наблюдателей со стороны не может при помощи посреднических дипломатических усилий помочь России в реализации этих задач. Не потому, что не хочет, а потому, что ни у кого из этих посредников нет достаточного влияния для принуждения киевского режима сесть за стол серьезных, субстантивных переговоров. «Этот конфликт организовали англосаксы — именно они сегодня диктуют Зеленскому сценарий конфликта, поэтому все усилия Рамапосы стать посредником ничтожны. Президент ЮАР не сможет сделать ничего, что могло бы остановить агрессивную политику Зеленского и его команды», — сказал изданию «Взгляд» председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки, бывший сенатор Игорь Морозов.

Тем более никто из посредников неспособен помочь Киеву разрешить конфликт на украинских условиях. Неспособен — да и не хочет. Да, на Западе искренне верят в то, что Китай это может сделать «по звонку». Но Пекину нет нужды помогать Украине ослаблять Россию — важнейшего китайского союзника в будущем китайско-американском противостоянии. Другие же потенциальные посредники из стран «глобального Юга» тоже скрыто болеют за Россию — хотя бы потому, что победа Украины в конфликте будет означать усиление глобального доминирования США. Проще говоря, американского ига.

Ответ на вопрос — зачем страны предлагают свои посреднические усилия, а Москва и Киев их принимают — довольно прост. Все руководствуются олимпийским принципом «главное не победа, а участие».

Так, участие в посреднической миссии обеспечивает той же Южной Африке политические очки. И речь не только о претензиях на место в глобальном совете директоров, но и о региональных вопросах. Так, африканские страны озабочены влиянием конфликта на глобальный продовольственный рынок, и Сирил Рамапоса (считающий себя лидером всего африканского континента) демонстрирует стремление разрешить проблему.

По мнению президента ЮАР, конфликт является «разрушительным» для Африки, отмечает France 24. Поэтому, возглавляя посредническую миссию, Рамапоса показывает, что заботится о африканских государствах, а также способен к организации коллективных действий этих государств (причем в вопросах, находящихся за пределами Черного Континента). Имидж международного миротворца весьма выигрышен для южноафриканского лидера — особенно в преддверии намеченного на август заседания группы БРИКС, отмечает Игорь Морозов.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса на саммите БРИКС © Kremlin Pool/Global Look Press

Чем африканская инициатива выгодна России

В свою очередь, Москва готова помочь господину Рамапосе — как помогает и всем другим посредникам из числа государств, которые считает дружественными себе. Москва, напомним, позитивно восприняла не только мирный план своего союзника Китая и проекты Турции (своего важного соседа), но также различные мирные инициативы Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран «глобального Юга».

Причем, восприняла не только как дань уважения к ним, и не только в рамках заключенных с ними (например, той же Саудовской Аравией) пакетных сделок.

В России понимают, что подобное посредничество повышает статус этих государств как альтернативных Соединенным Штатам центров силы. Чем больше будет этих центров силы, чем глубже государства бывшего «третьего мира» почувствуют вкус суверенитета, чем больше инициатив будут предпринимать в вопросах глобального управления, тем ближе будут перспективы многополярного мира.

Какую выгоду намеревается извлечь Киев

Что же касается украинского согласия, то, во-первых, эта миссия должна помочь медийности киевского режима. «Зеленский готов принимать всех и ездить ко всем, кто может дать ему немного денег, оружия и площадку для выступления», — отмечает Сергей Веселовский. Да, с медийностью на Западе проблем нет — но вот с «глобальным Югом» (где Украину не любят и считают источником множества проблем) возникают вопросы. Именно поэтому в последние месяцы украинская дипломатия активно работает с Африкой и Азией — и именно поэтому сейчас Киев демонстрирует показную вежливость в отношении инициативы лидера африканского континента.

Президент Украины Владимир Зеленский © IMAGO/Global Look Press

Во-вторых, эта миссия должна исправить некоторые ошибки Зеленского. Запад пытается вылепить из украинского президента образ серьезного, конструктивного игрока — однако на встрече с Папой Римским Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны никакие посреднические услуги в деле разрешения конфликта, а нужна только победа. Тем самым он показал, что выступает против любых дипломатических вариантов решения. То есть не против территориальных уступок России (что западная публика бы, возможно, приняла), а против дипломатии как таковой). И сейчас этот образ деструктивного разжигателя войны нужно исправлять — в том числе и за счет африканцев.