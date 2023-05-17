Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине, часть материалов до главы государства не доходит. Об этом 17 мая сообщил на своем сайте американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Джо Байден (сс) The White House

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто даёт часто противоречащие друг другу оценки», — указал Херш.

Он уточнил, что Байден получает такие материалы от директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, которая большую часть карьеры работала на главу Госдепа Энтони Блинкена, связи которого с американским президентом и согласие по связанным с Россией вопросам «исчисляются десятилетиями».

Также журналист добавил, что его источники считают главу ЦРУ Уильяма Бернса сторонником более сбалансированного подхода в отношениях с Россией и Китаем, выступающим против резкой внешней политики США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в пресс-службе Пентагона заявили, что объём американской военной помощи Украине с начала работы Джо Байдена в качестве президента США составил $36,4 млрд. В эту сумму входят $35,7 млрд, полученные Киевом от Вашингтона с начала специальной военной операции.