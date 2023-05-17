Новым гендиректором «Алросы» избран Павел Маринычев

Москва, , 13:53 — REGNUM Новым гендиректором крупнейшей в России алмазодобывающей компании «Алроса» в среду, 17 мая, избран Павел Маринычев, ранее возглавлявший дочерние «Алмазы Анабара». Об этом сообщается на сайте компании.

Алмаз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наблюдательный совет на очном заседании избрал Павла Маринычева на должность генерального директора — председателя правления компании сроком на три года. Решение было принято единогласно», — говорится в официальном заявлении.

Маринычев сменил на данной должности Сергея Иванова, стоявшего во главе компании с 2017 года. До работы в структурах компании Маринычев занимал должность первого зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) и с 2014 года входил в кадровый резерв президента России, резерв управленческих кадров Якутии и кадровый резерв для замещения ключевых позиций высшего звена «Алросы».

15 мая в компании отметили, что решение о новом назначении в наилучшей степени отвечает стоящим перед компанией вызовам, учитывая большой опыт работы Маринычева в области производства и профессиональные знания специфики горнодобывающей отрасли, исключительную личную эффективность и высокий управленческий потенциал.