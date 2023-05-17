Москва, 17 мая, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Новым гендиректором крупнейшей в России алмазодобывающей компании «Алроса» в среду, 17 мая, избран Павел Маринычев, ранее возглавлявший дочерние «Алмазы Анабара». Об этом сообщается на сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

«Наблюдательный совет на очном заседании избрал Павла Маринычева на должность генерального директора — председателя правления компании сроком на три года. Решение было принято единогласно», — говорится в официальном заявлении.

Маринычев сменил на данной должности Сергея Иванова, стоявшего во главе компании с 2017 года. До работы в структурах компании Маринычев занимал должность первого зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) и с 2014 года входил в кадровый резерв президента России, резерв управленческих кадров Якутии и кадровый резерв для замещения ключевых позиций высшего звена «Алросы».

15 мая в компании отметили, что решение о новом назначении в наилучшей степени отвечает стоящим перед компанией вызовам, учитывая большой опыт работы Маринычева в области производства и профессиональные знания специфики горнодобывающей отрасли, исключительную личную эффективность и высокий управленческий потенциал.