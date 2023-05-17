Москва, 17 мая, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до 1 июля ждёт предложения по организации и проведению в России в 2024 году спортивных игр союза пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР (БРИКС), сообщил 17 мая сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Представить предложения об организации и проведении в 2024 году в Российской Федерации спортивных игр БРИКС», — говорится в перечне поручений президента.

Ответственным за исполнение Путин назначил председателя правительства Михаила Мишустина.

Глава государства утвердил 17 мая перечень поручений по итогам совещания с членами правительства от 2 мая 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением провести игры БРИКС 2024 года на территории России выступил министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента Владимира Путина с правительством 2 мая 2023 года. Он предложил провести игры в рамках российского председательства в объединении БРИКС. Министр подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в мире подтверждает необходимость и важность дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, таких как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), СНГ (Содружество Независимых Государств) и БРИКС.