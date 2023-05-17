Москва, 17 мая, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Новейшую авиаракету повышенного могущества «Бронебойщик» начали серийно выпускать в России. Об этом 17 мая сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (управляющая компания ― холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин.

Кадр из видео Ракета «Бронебойщик»

Он добавил, что «Бронебойщик» приняли на вооружение и уже запустили в серию, первые заказы есть.

«В этом году мы уже сможем увидеть её (ракеты. ― Прим. ред.) применение в зоне СВО», ― сказал в беседе с РИА Новости Кочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Кочкин заявил, что, учитывая сроки на формирование планов по закупкам и изготовлению ракет, «Бронебойщик» в российские войска ожидается после 2023 года.

Новейшая авиаракета С-8ОФП «Бронебойщик» предназначена для запуска с боевых вертолётов и самолётов, в том числе Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29, Ми-28, Ка-52. Ракета используется для поражения бронированных целей на расстоянии до шести километров. Особенностью данной авиаракеты является её способность взрываться, в зависимости от настроек, до преграды, внутри неё и за ней.