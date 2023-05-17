Николаев, Украина, , 13:48 — REGNUM Вооружённые силы России в ночь на 17 мая ракетами «Калибр» нанесли удар по оборонному заводу «Зоря-Машпроект» под Николаевом. Об этом сообщило сетевое издание «Русская весна».

Пуск крылатой ракеты «Калибр» Минобороны России

В издании отметили, что местные власти сообщили о разрушении объекта промышленной инфраструктуры. На украинских ресурсах опубликовали видео, как спасатели тушат пожар среди руин.

По данным журналистов, на заводе производили газотурбинные двигатели, в том числе для ракетных катеров типа «Молния». Кроме того, там размещали военную технику.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая, по данным «РВ», российская армия нанесла самый масштабный ракетный удар по Киеву. Для этого применили ракеты «Кинжал» и «Калибр». После этого в Святошинском районе украинской столицы начался крупный пожар, сопровождаемый взрывами.

13 мая ВС РФ, по данным Минобороны России, с помощью «Калибров» поразили склад боеприпасов ВСУ в окрестностях города Хмельницкого. С места поступали видео мощных взрывов. Предположительно, на складе хранили снаряды с обеднённым ураном.