Москва, , 13:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку почётное звание «гвардейский». Подразделение удостоилось этого за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в ходе боевых действий в вооружённых конфликтах.

Работа артиллерии ВС России в зоне СВО © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Постановляю: присвоить 50-му самоходному артиллерийскому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Путин подписал указ также о присвоении почётного наименования «гвардейский» 55-му отдельному вертолётному Севастопольскому полку ордена Кутузова. Документ за подписью Верховного главнокомандующего 9 мая опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.