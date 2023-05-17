Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. Перечень поручений главы государства по итогам совещания с правительством 17 мая опубликовала пресс-служба Кремля.

Туристы едут на автомобиле © Андрей Варенков/РИА Новости

«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в РФ, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток», — говорится в документе.

Уточняется, что в этот маршрут входят федеральные трассы «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва — Казань). Срок исполнения поручения — до 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что отечественный познавательный и пеший туризм необходимо активно развивать. По его мнению, в стране для этого есть большие возможности.