Москва, 17 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Генерального директора научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Рината Максютова уволили с должности в связи с утратой доверия, подтвердила 17 мая пресс-служба Роспотребнадзора.

Артем Геодакян/ТАСС Ринат Максютов

Приказ об увольнении Максютова подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 16 мая. Основанием для увольнения стало нарушение главы разработчика вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» закона «О противодействии коррупции», выразившееся в существовании конфликта интересов.

Трудовой договор с гендиром должны расторгнуть 18 мая.

Ринат Максютов работал в «Векторе» с 2003 года. На должность гендиректора его назначили в сентябре 2016-го. «Вектор» входит в Роспотребнадзор и является одним из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров в России. В центре велась разработка вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», а также препаратов против лихорадки Эбола.