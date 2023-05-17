Путин принял участие в церемонии подписания договора о железной дороге Решт — Астара

Москва, , 13:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин 17 мая по видеосвязи вместе со своим иранским коллегой Эбрагимом Раиси принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт — Астара. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие совместно с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в церемонии подписания межправительственного соглашения с Ираном о сотрудничестве по созданию железной дороги Решт — Астара © Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава государства приветствовал иранского лидера и подчеркнул, что уникальная транспортная артерия «Север ― Юг», частью которой станет железнодорожная дорога Решт ― Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки, а перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами ― сократятся сроки и затраты на доставку, заметно вырастут объёмы грузопотоков, расширится доступ российских и иранских товаров на внешний рынок.

Так, по словам Путина, если время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток, то теперь доставка грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи займёт около десяти суток.

«Реализация проекта Решт ― Астара ― это только начало работы по планомерному наращиванию пропускной способности железнодорожных маршрутов транспортного коридора «Север — Юг», ― добавил российский лидер.

Со своей стороны, Раиси назвал подписанное соглашение очень большим и серьёзным шагом в направлении развития многостороннего сотрудничества с Россией.

«Я думаю, что данный коридор будет работать в интересах всех региональных стран и государств. Данный проект придаст большой импульс развитию всестороннего сотрудничества», ― заключил Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, участок Решт — Астара в Иране имеет перспективы для развития и продления в направлении трёх портов Персидского залива. В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Тегераном и Москвой, общий объём перевозок грузов между двумя странами должен достичь 115 млн тонн. Для этого необходимо также заняться развитием инфраструктуры и мощностей, в частности, увеличить число железнодорожных составов.

Протяженность линии Решт — Астара ― 170 км. Линия нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора «Север — Юг», что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута.

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