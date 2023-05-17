Глава МИД Финляндии Хаависто прокомментировал заморозку счетов посольства и консульства страны в РФ

Хельсинки, , 13:25 — REGNUM Хельсинки не считают заморозку банковских счетов финских представительств в России реакцией Москвы на антироссийские санкции. Об этом 17 мая заявил на пресс-конференции заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто © Henrik Montgomery/ЕРА/ТАСС

Он добавил, что посольство Финляндии в Москве и консульство в Санкт-Петербурге не будут закрывать, несмотря на блокировку счетов.

«На данный момент мы можем продолжать работу в России, но обработка денежных потоков будет трудоёмкой», — сказал Хаависто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Финляндии сообщил о заморозке счетов финских диппредставительств, работающих в России. В ведомстве оценили проблему как серьёзную, которая требует тщательного рассмотрения.

При этом в январе 2023 года в Финляндии заморозили российские активы на сумму 187 млн евро. Под ограничения попали недвижимость, акции, автомобили и другое ценное имущество.