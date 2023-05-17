Москва, 17 мая, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Мнение американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о тайном призыве ряда европейских стран к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить конфликт похоже на фантастику, но при этом не лишено смысла. Так доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM статью Херша.

Giorgio Montersino Сеймур Херш

Американский журналист ранее опубликовал материал, в котором утверждал, что группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает Киев остановить конфликт на Украине. По словам Херша, европейские страны, среди которых также Венгрия, Латвия, Литва и Эстония, просят украинского лидера найти способ положить конец конфликту, даже если для этого необходимо будет уйти в отставку. Уход президента с должности должен позволить начать процесс восстановления украинской нации. Автор отмечает, что «Зеленский не шевелится» и начинает терять поддержку «соседей». В своей статье автор также ссылается на данные ЦРУ.

«Фантастическая версия, потому что полякам эта война нужна. Просто он (Херш. — Прим. ред.) смотрит со своей стороны океана, откуда это выглядит иначе. Польша очень завязана на этом конфликте, потому что боится реальной войны с Россией. Поляки хотят Украину переварить — забрать в свой состав», — считает Журавлёв.

С другой стороны, по мнению политолога, такое заявление не лишено определённого смысла. Европейские страны могут действительно призывать Киев к остановке конфликта и заключению мира только в одном случае.

«Если действительно просят остановиться, то, значит, уже уверены, что он проиграл. Эстония, Польша и Литва могут потребовать мира только потому, что боятся, что наши войска не остановятся на границе с Украиной, а пойдут дальше на Таллин или Варшаву. Мы так не собираемся делать, но они не уверены и боятся», — делится политолог.

Журавлёв также отметил, что президент Украины пытается укрепить свои позиции в Европе и вновь заручиться поддержкой лидеров стран ЕС. Об этом свидетельствуют его недавние встречи с президентами Франции и Италии, премьер-министром Великобритании, канцлером Германии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл заявление американского журналиста неправдоподобным. Представитель Кремля отметил, что в данном вопросе следует руководствоваться исключительно фактами, а они говорят о прямо противоположном, так как поставки оружия на Украину только растут.

Как сообщало ИА REGNUM, директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявляла, что Европейский союз устал поддерживать Украину и её Вооружённые силы в течение последнего года. Райк отмечала, что страх перед войной с Россией и нежелание провоцировать российскую сторону продолжают определять позицию НАТО в рамках этого конфликта.