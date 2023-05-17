Москва, 17 мая, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Евгений Цоц ИА REGNUM Военкомат. Россия

«Заработает быстро, я думаю. … Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали», — сказал Шадаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля российский президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, предполагающий в том числе возможность выдачи гражданам повесток в электронном виде. 19 апреля депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») допустил, что уже во время весеннего призыва в РФ в тестовом режиме могут быть разосланы электронные повестки.

Авторы документа предлагают разделить процесс разработки реестра на три этапа. На первом этапе Минцифры может обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра с 1 июля (со дня вступления постановления в силу) по 31 декабря 2023 года. Также на этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра.

На втором этапе, который пройдет с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, предполагается, что Минцифры введет реестр в эксплуатацию согласно всем требованиям. На третьем, заключительном этапе, Минобороны России с 1 января 2025 года обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию.

Срок окончания последнего этапа не указывается.

В ряде регионов в тестовом режиме с началом весеннего призыва уже начали рассылаться электронные повестки. Так, их получили через портал «Госуслуги» призывники Санкт-Петербурга, о чем 20 апреля сообщил главный военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский .

Военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев заявил 17 апреля, что в нынешнюю призывную кампанию военкоматы Москвы начнут в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через портал «Госуслуги». Однако в Минцифры России не подтвердили информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через портал «Госуслуги». Глава ведомства Максут Шадаев 12 апреля заявил, что вводимый в России реестр военнообязанных будет запущен не раньше осени 2023 года, когда начнется очередной воинский призыв