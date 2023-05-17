В аэропорту Домодедово у женщины изъяли краплёные карты с превышенным в 440 раз радиационным фоном

Москва, , 12:50 — REGNUM Гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию краплёные игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз. Об этом 17 мая сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Аэропорт Домодедово Иван Шилов © ИА REGNUM

В аэропорту Домодедово у пассажирки из Дубая обнаружили краплёные карты, уровень излучения которых значительно превышал естественный. Таможенники обнаружили две краплёные колоды в кармане плаща женщины.

«С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что на поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подобное превышение излучения опасно для здоровья. Карты изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф в специальном изолированном помещении. Их позже утилизируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта россиянка, прибывшая в Москву из Индии, везла с собой радиоактивный вулканический песок. Система радиационного контроля аэропорта Домодедово сработала, когда женщина проходила таможню. Уровень естественного радиационного фона на поверхности материала превышал норму в 20 раз. Находку изъяли.