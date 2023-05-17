Донецк, , 12:49 — REGNUM При обстреле украинскими военными Куйбышевского района Донецка, по предварительной информации, один из снарядов попал в магазин. Об этом 17 мая сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По предварительной информации, в результате обстрела посёлка Горняк Куйбышевского района зафиксировано попадание в магазин», — написал он.

Мэр Донецка указал, что сейчас уточняется информация о пострадавших в результате обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулемзин написал, что один человек погиб и четверо получили ранения в результате обстрела Донецка. Он уточнил, что в микрорайоне Абакумов в Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ получили повреждения остекление и забор частного жилого дома, расположенного на улице Джанкойской.