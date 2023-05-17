Песков высказался о необходимости разъяснений по использованию цветов флага Украины

Москва, , 12:45 — REGNUM В администрации президента России переадресовали вопрос о необходимости разъяснений по поводу использования в быту цветов украинского флага. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 17 мая посоветовал журналистам обратиться за информацией в МВД.

Поле Черкасский Андрей © ИА REGNUM

«Мне здесь нечего сказать. Если смотреть на букву закона, то нет, конечно, норм и правил», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что если какие-то действия предпринимались со стороны МВД, то в ведомство и надо обращаться за разъяснениями. Пресс-секретарь указал, что эта тема не является вопросом для администрации президента.

На днях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) директор школы № 1 написала донос в полицию на ученицу, которая 9 мая пришла в образовательное учреждение с причёской с вплетёнными лентами цветов флага Украины. В ситуации разбираются представители подразделения по делам несовершеннолетних. Также в отношении родителей проводится проверка. Мать девочки объяснила, что банты были не жёлтого и синего цветов, а салатового и зелёного.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков («Новые люди») призвал Министерство внутренних дел разъяснить, что сочетание жёлтого и синего цветов не является само по себе основанием для задержания человека и возбуждения дела. Депутат назвал абсурдом случаи, когда только наличие цветов становится поводом для разбирательств.

По его словам, если продолжать в таком духе, то в итоге это приведёт к абсурду. Тогда, считает парламентарий, в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придётся закрыть за жёлто-синие логотипы и запретить как минимум одну политическую партию — ЛДПР. Вице-спикер призвал перестать нервировать людей и попросил МВД «внести ясность».