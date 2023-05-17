Песков о публикации Херша: потоки оружия Киеву увеличиваются

Москва, , 12:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 мая, прокомментировал заявление журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о том, что Польша и ещё ряд стран Запада якобы призывают Украину прекратить конфликт. По словам представителя Кремля, в данном вопросе следует руководствоваться исключительно фактами, а они говорят о прямо противоположном.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я не знаю, как эти данные воспринимают журналисты. Мы воспринимаем факты. Мы видим, что потоки оружия на Украину увеличиваются, повышается уровень вооружений. Это факт, который мы наблюдаем», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Херш в своём новом материале сообщил, что ряд стран якобы склоняет Киев к завершению конфликта на Украине. По данным журналиста, сторонники мира рассматривают и возможность отставки украинского президента. В материале также говорится, что президент Украины «не шевелится» и начинает терять западную поддержку. Херш отметил, что в группы выступающих за завершение конфликта стран под руководством Польши также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.