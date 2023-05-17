Песков оценил данные Херша о стремлении Запада склонить Киев к миру
Песков о публикации Херша: потоки оружия Киеву увеличиваются
Москва, 17 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 17 мая, прокомментировал заявление журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о том, что Польша и ещё ряд стран Запада якобы призывают Украину прекратить конфликт. По словам представителя Кремля, в данном вопросе следует руководствоваться исключительно фактами, а они говорят о прямо противоположном.
«Я не знаю, как эти данные воспринимают журналисты. Мы воспринимаем факты. Мы видим, что потоки оружия на Украину увеличиваются, повышается уровень вооружений. Это факт, который мы наблюдаем», — сказал Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Херш в своём новом материале сообщил, что ряд стран якобы склоняет Киев к завершению конфликта на Украине. По данным журналиста, сторонники мира рассматривают и возможность отставки украинского президента. В материале также говорится, что президент Украины «не шевелится» и начинает терять западную поддержку. Херш отметил, что в группы выступающих за завершение конфликта стран под руководством Польши также входят Венгрия, Литва, Эстония и Латвия.