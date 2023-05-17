Село Черемошное, , 12:39 — REGNUM Житель Белгородской области наступил на мину, в результате инцидента мужчина лишился стопы. Об этом 17 мая в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

По информации губернатора, происшествие случилось в селе Черемошное. Мужчина косил траву в овраге, наступил на ПФМ-1 «Лепесток», в результате чего ему оторвало правую стопу.

«Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу №2. Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил Гладков.

Губернатор, обращаясь к жителям области, попросил их воздержаться от посещения приграничных лесополос во всех муниципалитетах, граничащих с Украиной.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 17 мая украинские войска впервые обстреляли территорию Белгородской области из танка. Стрельба велась из украинского села Бударки по югу хутора Старый в Волоконовском районе. Всего ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 125 мм. Пострадавших и разрушений нет. Ранее ВСУ не подгоняли танки так близко к приграничному району.