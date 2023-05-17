Песков: в Кремле ничего не знают о предложении отменить решения 1954 года о передаче Крыма УССР

Москва, , 12:39 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 17 мая, что в Кремле ничего не знают о предложениях отменить решения 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не думаю, что могу судить об актуальности таких инициатив. Лучше обращаться к авторам», — сказал Песков.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в конце апреля назвал нелегитимным решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, выступив за его отмену. По его словам, после проведённой юридической экспертизы по данному вопросу есть все основания для уверенности в том, что решения 1954 года являются нелегитимными.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом должно быть сделано в ближайшее время», — заявил он.

Позже президиум парламента полуострова решил инициировать вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР.