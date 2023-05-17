Москва, 17 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Обвинение в государственной измене — очень серьёзная вещь, по делу, в котором фигурируют учёный Валерий Звегинцев и двое его коллег, работают спецслужбы. Кремль не может сейчас что-то по этому вопросу комментировать, сообщил 17 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский учёный Валерий Звегинцев

Пескова спросили, как в Кремле реагируют на открытое письмо в поддержку арестованных, подписанное сотрудниками РАН, и будет ли реакция Кремля на сообщения о нежелании молодых учёных идти работать в Сибирское отделение РАН.

«Я не думаю, что Кремль сможет дать реакцию. Мы видели обращение. Работают спецслужбы. Это серьёзное обвинение — госизмена», — сказал Песков.

Он напомнил, что признать кого-то виновным может только суд, добавив: «В ходе следственных действий мы не имеем права о чём-то говорить».

На сайте Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН 16 мая появилось открытое письмо, в котором учёные попросили у руководства России защитить своих коллег, обвинённых в государственной измене. Речь идёт о Звегинцеве, Анатолии Маслове и Александре Шиплюке.

Главному научному сотруднику ИТПМ СО РАН Звегинцеву, обвиняемому в госизмене, 7 апреля суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 июня. Поводом к его задержанию стала статья, посвящённая вопросам газовой динамики, вышедшая в Иране.