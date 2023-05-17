Москва, , 12:40 — REGNUM Глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш 17 мая подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги на участке Решт — Астара в Иране. Трансляцию церемонии вела пресс-служба Кремля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ предполагает совместное финансирование строительства дороги Москвой и Тегераном. Длина участка составит 170 километров. Железная дорога будет частью международного транспортного коридора Север-Юг и сделает более эффективной транскаспийскую часть маршрута.

В церемонии подписания соглашения по видеосвязи также участвовали президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси. Российский лидер отметил важность выстраивания маршрута, соединяющего северные и балтийские порты в России с портами Персидского залива и Индийского океана.

«Сегодня же мы являемся свидетелями того, что эта идея — которая, действительно, имеет уже 20-летние корни, может быть — но эта идея начала воплощаться в жизнь, наконец», — сказал Путин.

Он отметил, что участок Решт — Астара позволит установить беспрерывное сообщение на всём маршруте Север-Юг.

Россия, Индия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора Север—Юг в 2000 году. Его прокладывают между Санкт-Петербургом и Мумбаи в Индии. Планируемая протяженность маршрута 7,2 тысячи километров.

Планируется, что срок доставки грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи и обратно снизится до 15-24 суток. При использовании маршрута через Суэцкий канал на это уходит 30-45 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Россией и Ираном находится на стадии финальных правок. Тегеран и Москва собираются подписать документ, как только он будет готов.