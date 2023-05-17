Москва, 17 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Глава Минтранса РФ Виталий Савельев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш 17 мая подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги на участке Решт — Астара в Иране. Трансляцию церемонии вела пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Документ предполагает совместное финансирование строительства дороги Москвой и Тегераном. Длина участка составит 170 километров. Железная дорога будет частью международного транспортного коридора «Север — Юг» и сделает более эффективной транскаспийскую часть маршрута.

В церемонии подписания соглашения по видеосвязи также участвовали президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси. Российский лидер отметил важность выстраивания маршрута, соединяющего северные и балтийские порты в России с портами Персидского залива и Индийского океана.

«Сегодня же мы являемся свидетелями того, что эта идея — которая, действительно, имеет уже 20-летние корни, может быть, — но эта идея начала воплощаться в жизнь, наконец», — сказал Путин.

Он отметил, что участок Решт — Астара позволит установить беспрерывное сообщение на всём маршруте Север — Юг.

Россия, Индия и Иран подписали соглашение о создании транспортного коридора «Север — Юг» в 2000 году. Его прокладывают между Санкт-Петербургом и Мумбаи в Индии. Планируемая протяженность маршрута 7,2 тысячи километров.

Планируется, что срок доставки грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи и обратно снизится до 15–24 суток. При использовании маршрута через Суэцкий канал на это уходит 30–45 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между Россией и Ираном находится на стадии финальных правок. Тегеран и Москва собираются подписать документ, как только он будет готов.