Москва, 17 мая, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты предлагают Армении убрать со своей территории российскую военную базу и пограничников и обещают взамен «обеспечивать безопасность». Об этом 17 мая рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», опубликованном на сайте МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, они (США и их союзники. — Прим. ред.) говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность», — сказал он.

Лавров уточнил, что такие действия Вашингтона являются откровенной провокацией, а не дипломатией, которой больше со стороны США не наблюдается, и вместо этого имеет место прямой подкуп.

Глава МИД напомнил, что Соединённые Штаты зачастую бросают собственных союзников, и добавил, что Москва наблюдает, как Запад поступает с теми, на кого ранее делал какие-либо ставки.

«Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале «арабской весны» достойно ушёл в отставку, никуда не сбежал… Соединённые Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров рассказал, что западные страны методично и цинично давят на союзников России по ЕАЭС и СНГ и обещает им при этом «золотые горы». Он уточнил, что фактически это оборачивается вмешательством Запада во внутренние дела этих государств.