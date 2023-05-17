МИД Китая из-за плакатов в поддержку Украины призвал посольства в Пекине соблюдать Венскую конвенцию

Пекин, , 12:31 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь призвал иностранные посольства на брифинге 17 мая соблюдать Венскую конвенцию. Он заявил об этом после просьб убрать плакаты в поддержку Украины со стен иностранных дипмиссий в Пекине.

Наружная агитация © Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

«Китай призывает дипмиссии иностранных государств в Китае и представительства международных организаций выполнять обязанности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и соответствующими международными соглашениями», — процитировало Вэньбиня РИА Новости.

Дипломат напомнил, что, согласно Венской конвенции, посольства и представительства обязаны соблюдать законы страны, в данном случае, не использовать стены своих зданий для «политической пропаганды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые иностранные диппредставительства, расположенные в столице Китая, вывесили на своих зданиях вывески с украинским флагом и надписями на китайском и английском языках, призывающие поддерживать Киев. МИД Китая адресовал им уведомления с призывом избегать провоцирования конфликтов между государствами. Призыв вызвал негативную реакцию со стороны европейских дипломатов, ни одна дипмиссия не убрала поддерживающие Украину плакаты.