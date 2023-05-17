Польша передала Украине почти все истребители МиГ-29, но не отдаст F-16, заявил Дуда

Рейкьявик, , 12:33 — REGNUM Киев получил от Польши почти все находящиеся у неё на вооружении истребители МиГ-29, но Варшава не готова делиться самолётами F-16, заявил 17 мая президент Анджей Дуда, передало «Польское телевидение».

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы передали Украине почти все наши МиГ-29, о чём нас просила Украина», — заявил Дуда в Рейкьявике.

Отметив, что у Варшавы есть некоторое количество американских истребителей F-16, глава Польши сказал, что страна может помочь Украине обучением украинских лётчиков.

«В то же время количество самолётов F-16, которые у нас есть, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине», — сказал Дуда.