Рейкьявик, 17 мая, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Украинская армия получила от Варшавы почти все находящиеся у неё на вооружении истребители МиГ-29, но Польша не готова делиться самолётами F-16, заявил 17 мая президент страны Анджей Дуда, передало «Польское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Мы передали Украине почти все наши МиГ-29, о чём нас просила Украина», — заявил Дуда в Рейкьявике.

Отметив, что у Варшавы есть некоторое количество американских истребителей F-16, глава Польши сказал, что страна может помочь Украине обучением украинских лётчиков.

«В то же время количество самолётов F-16, которые у нас есть, не позволяет сегодня говорить о передаче какой-либо их части Украине», — сказал Дуда.

Издание Politico 16 мая сообщило, что Киев рассчитывает на поставки десятков F-16: от Запада на Украине ждут до 50 единиц. Информация получена от советника министра обороны Украины Юрия Сака. Без истребителей ВСУ не справятся с российской армией, отметил военный чиновник.

Побывавший в середине мая с визитами в ЕС украинский президент Владимир Зеленский не получил гарантий получения истребителей. Британские власти пообещали начать обучение украинских пилотов.