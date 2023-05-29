Москва, 29 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. С 2020 по 2022 год по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» обеспечен прирост производственной мощности морских портов России до 88,4 млн тонн.

РЖД Модернизированная узловая железнодорожная станция Тихорецкая

Наиболее крупные объекты введены в эксплуатацию в 2022 году. Это Терминал навалочных грузов в морском порту Тамань (25 млн тонн); специализированный угольный перегрузочный комплекс в районе м. Открытый, Приморский край (4,55 млн тонн) и морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае (5,43 млн тонн).

Благодаря нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» инфраструктура морских портов развивается комплексно. В части развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов провозная способность к ним достигла 125,1 млн тонн и 145,6 млн тонн соответственно. Это даст мощный толчок развитию территорий, бизнеса и экономики.

Так, в Краснодарском крае уже запущена в эксплуатацию модернизированная узловая железнодорожная станция Тихорецкая, способная кратно увеличить интенсивность доставки грузов в морские порты Тамани и Новороссийска. «Исчезло ещё одно так называемое узкое горлышко, которое мешало нам наращивать поток грузов. Появилась новая современная станция с высокой пропускной способностью», — подчеркнул глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Для того чтобы снять инфраструктурные ограничения и обеспечить возможности приема и отправки вагонов по вновь построенным путям, ликвидировать пересечения маршрутов поездов и оптимизировать технологию их обработки, ОАО «РЖД» выполнило на Тихорецкой строительство и капитальный ремонт. В том числе был построен новый железнодорожный путепровод длиной более 34 м, уложено более 26 км пути. В пиковое время на строительстве задействовали до 450 человек и 55 единиц техники.

«Вместе с привычными заметными элементами инфраструктуры — обновленными станционными путями, искусственными сооружениями, стрелочными переводами — внедрена новая цифровая система станционного управления. К ней фактически в одно «окно» подключили 224 стрелочных перевода, что практически на порядок превышает привычную практику. Работы в таком масштабе ранее не выполнялись», — отметил глава РЖД Олег Белозеров.

По словам начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергея Задорина, новые возможности инфраструктуры позволяют выстраивать оптимальные схемы движения поездов. «Учитывая, что при оснащении станции использовалась продукция преимущественно российского производства и отечественные комплектующие, мы сделали ещё один шаг к достижению технологического суверенитета. Это обеспечит безопасность и надёжность эксплуатационного процесса», — подчеркнул Задорин.

А модернизация участка железнодорожного пути Волховстрой — Мурманск позволит сохранить суммарную провозную способность участков на подходах к портам Северо-Западного бассейна в объеме 145,6 млн тонн. Данный участок проходит через три региона: Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область. Предусмотрено строительство чуть более 100 км вторых путей, реконструкция 18 станций, восстановление разъезда Суглица, а также строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Выходной.

В Мурманской области к концу 2023 года по нацпроекту возведут западный рубеж расширенного Северного морского пути. Речь идёт о запуске универсального порта «Лавна». Проект реализуется в том числе Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). «Запуск порта внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и особенно ее Арктической части. Глубоководный и незамерзающий порт «Лавна» является западным рубежом расширенного Северного морского пути, обеспечивающим прямой выход в нейтральные воды», — пояснил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. В феврале 2023 года госкомиссия по вопросам развития Арктики признала проект приоритетным.

РЖД Строительство универсального порта «Лавна» в Самарской области

«Реализация проекта обеспечит повышение занятости и роста налоговых поступлений не только Мурманской области, но и развитие смежных областей на всем транспортном плече поставки груза», — подчеркнул Игорь Шувалов, председатель ВЭБ. РФ, который оказывает проекту финансовую поддержку. По словам Шувалова, запуск «Лавны» будет способствовать открытию новых рынков сбыта для российских экспортеров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Лавна» внесет вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы на отечественные портовые мощности. Для региона реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет и создание более 500 новых рабочих мест, в первую очередь, для жителей Мурманской области», — отметил председатель ВЭБ. РФ.

На сегодняшний день строительная готовность «Лавны» составляет более 60%. С 2024 года после запуска порта начнется перевалка угля на экспорт. Мощность угольного терминала составит 18 млн тонн в год.

РЖД Строительство универсального порта «Лавна»

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры», инициированный российским президентом Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году. Благодаря нацпроекту развивается транспортная система всей страны — это автомагистрали, морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, БАМ и Транссиб, региональные аэропорты. Все эти важные объекты обеспечивают связанность российских территорий, чтобы пассажиры могли безопаснее и быстрее перемещаться по стране, а бизнес — проще и дешевле выстраивать логистику грузоперевозок.