Москва, 29 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. С 2020 по 2022 год по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» обеспечен прирост производственной мощности морских портов России до 88,4 млн тонн.

Модернизированная узловая железнодорожная станция Тихорецкая
РЖД
Модернизированная узловая железнодорожная станция Тихорецкая

Наиболее крупные объекты введены в эксплуатацию в 2022 году. Это Терминал навалочных грузов в морском порту Тамань (25 млн тонн); специализированный угольный перегрузочный комплекс в районе м. Открытый, Приморский край (4,55 млн тонн) и морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае (5,43 млн тонн).

Благодаря нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры» инфраструктура морских портов развивается комплексно. В части развития железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов провозная способность к ним достигла 125,1 млн тонн и 145,6 млн тонн соответственно. Это даст мощный толчок развитию территорий, бизнеса и экономики.

Так, в Краснодарском крае уже запущена в эксплуатацию модернизированная узловая железнодорожная станция Тихорецкая, способная кратно увеличить интенсивность доставки грузов в морские порты Тамани и Новороссийска. «Исчезло ещё одно так называемое узкое горлышко, которое мешало нам наращивать поток грузов. Появилась новая современная станция с высокой пропускной способностью», — подчеркнул глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Для того чтобы снять инфраструктурные ограничения и обеспечить возможности приема и отправки вагонов по вновь построенным путям, ликвидировать пересечения маршрутов поездов и оптимизировать технологию их обработки, ОАО «РЖД» выполнило на Тихорецкой строительство и капитальный ремонт. В том числе был построен новый железнодорожный путепровод длиной более 34 м, уложено более 26 км пути. В пиковое время на строительстве задействовали до 450 человек и 55 единиц техники.

«Вместе с привычными заметными элементами инфраструктуры — обновленными станционными путями, искусственными сооружениями, стрелочными переводами — внедрена новая цифровая система станционного управления. К ней фактически в одно «окно» подключили 224 стрелочных перевода, что практически на порядок превышает привычную практику. Работы в таком масштабе ранее не выполнялись», — отметил глава РЖД Олег Белозеров.

По словам начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергея Задорина, новые возможности инфраструктуры позволяют выстраивать оптимальные схемы движения поездов. «Учитывая, что при оснащении станции использовалась продукция преимущественно российского производства и отечественные комплектующие, мы сделали ещё один шаг к достижению технологического суверенитета. Это обеспечит безопасность и надёжность эксплуатационного процесса», — подчеркнул Задорин.

А модернизация участка железнодорожного пути Волховстрой — Мурманск позволит сохранить суммарную провозную способность участков на подходах к портам Северо-Западного бассейна в объеме 145,6 млн тонн. Данный участок проходит через три региона: Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область. Предусмотрено строительство чуть более 100 км вторых путей, реконструкция 18 станций, восстановление разъезда Суглица, а также строительство дома отдыха локомотивных бригад на станции Выходной.

В Мурманской области к концу 2023 года по нацпроекту возведут западный рубеж расширенного Северного морского пути. Речь идёт о запуске универсального порта «Лавна». Проект реализуется в том числе Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). «Запуск порта внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие страны и особенно ее Арктической части. Глубоководный и незамерзающий порт «Лавна» является западным рубежом расширенного Северного морского пути, обеспечивающим прямой выход в нейтральные воды», — пояснил генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. В феврале 2023 года госкомиссия по вопросам развития Арктики признала проект приоритетным.

Строительство универсального порта «Лавна» в Самарской области
РЖД
Строительство универсального порта «Лавна» в Самарской области

«Реализация проекта обеспечит повышение занятости и роста налоговых поступлений не только Мурманской области, но и развитие смежных областей на всем транспортном плече поставки груза», — подчеркнул Игорь Шувалов, председатель ВЭБ. РФ, который оказывает проекту финансовую поддержку. По словам Шувалова, запуск «Лавны» будет способствовать открытию новых рынков сбыта для российских экспортеров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Лавна» внесет вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы на отечественные портовые мощности. Для региона реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет и создание более 500 новых рабочих мест, в первую очередь, для жителей Мурманской области», — отметил председатель ВЭБ. РФ.

На сегодняшний день строительная готовность «Лавны» составляет более 60%. С 2024 года после запуска порта начнется перевалка угля на экспорт. Мощность угольного терминала составит 18 млн тонн в год.

Строительство универсального порта «Лавна»
РЖД
Строительство универсального порта «Лавна»

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры», инициированный российским президентом Владимиром Путиным, стартовал в 2019 году. Благодаря нацпроекту развивается транспортная система всей страны — это автомагистрали, морские порты и железнодорожные подходы к ним, Северный морской путь, БАМ и Транссиб, региональные аэропорты. Все эти важные объекты обеспечивают связанность российских территорий, чтобы пассажиры могли безопаснее и быстрее перемещаться по стране, а бизнес — проще и дешевле выстраивать логистику грузоперевозок.