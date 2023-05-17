Москва, 17 мая, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Среди молитв, которые разрешены к общецерковному богослужебному, появилось молебное пение по случаю поиска работы. Текст молитвы утвердил Синод Русской православной церкви. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе РПЦ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM РПЦ

«Члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы», — говорится в сообщении.

Полный текст молитвы опубликовали на сайте РПЦ. В молитве просят подать человеку дело, которое пошло бы во благо и принесло достойные плоды трудов.

Также утверждена специальная молитва о страждущих гемофилией ― молебное пение страстотерпцу царевичу Алексию.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала года сократилось число безработных граждан. По состоянию на апрель число зарегистрированных безработных в центрах занятости составило 541 тысячу человек, что на 23 тысячи меньше, чем в начале года. При этом количество вакансий превысило 1,5 миллиона.

Также сократилась и численность работников в простое ― 32 тысячи человек, это на 51 тысячу меньше, чем в начале года. Число работающих неполное время снизилось на 37 тысяч и составило 39 тысяч человек.