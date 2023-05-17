Суд в Париже приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы по делу о прослушке

Париж, , 12:18 — REGNUM Апелляционный суд Парижа вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по «делу о прослушке», приговорив его к трём годам тюрьмы, из которых два года условно. Об этом 17 мая сообщило агентство France-Presse.

Николя Саркози Иван Шилов © ИА REGNUM

«Саркози признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции», — говорится в публикации.

Уточняется, что такие же сроки получили адвокат бывшего французского лидера Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер. Саркози стал первым французским президентом, получившим реальный срок тюремного заключения.

Кроме того, указывается, что Саркози будет отбывать срок наказания у себя дома с электронным браслетом и его также лишат гражданских прав на три года, запретив на этот срок избираться на какие-либо государственные должности.

В марте 2021 года Саркози признали виновным в коррупции и торговле влиянием по «делу о прослушке», приговорив его к трём годам заключения, два из которых — условно. Однако политик подал апелляцию и в декабре 2022 года начался апелляционный судебный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, следователи СК России предъявили обвинение начальнику отдела Брянской таможни в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, 14 мая 2023 года обвиняемый, находясь в своём автомобиле, получил от гендиректора ООО взятку в виде денег и других ценностей на сумму не менее 1,1 млн рублей.