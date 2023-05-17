В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства местной администрации

Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM В Ленинградской области убили 38-летнего главу отдела градостроительства администрации Дружногорского поселения, сообщил 17 мая источник «Известий».

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Происшествие произошло в Гатчинском районе.

Согласно полученным сведениям, убийство произошло вечером 16 мая в подъезде жилого дома на Введенской улице. Местный житель рассказал, что убийца был одет в камуфляжную форму.

Сотрудники правоохранительных органов через несколько часов задержали 60-летнего подозреваемого. Он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля ФСБ и МВД раскрыли совершённое в 1997 году убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Убийство заказал лидер тамбовской преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин), лично передавший оружие двум исполнителям. Один из них наблюдал за передвижениями Маневича по городу и сообщал об этом подельнику. Второй исполнитель обстрелял автомобиль с вице-губернатором, в результате чего тот получил смертельные ранения. Оба фигуранта признались, что подготовили и осуществили убийство Маневича по заказу Барсукова.

Маневича, руководившего комитетом по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга, 18 августа 1997 года расстрелял снайпер. Чиновник ехал в служебном автомобиле. В вице-губернатора попали пять пуль, он скончался по дороге в больницу.