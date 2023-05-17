Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В Ленинградской области убили 38-летнего главу отдела градостроительства администрации Дружногорского поселения, сообщил 17 мая источник «Известий».

Происшествие произошло в Гатчинском районе.

Согласно полученным сведениям, убийство произошло вечером 16 мая в подъезде жилого дома на Введенской улице. Местный житель рассказал, что убийца был одет в камуфляжную форму.

Сотрудники правоохранительных органов через несколько часов задержали 60-летнего подозреваемого. Он находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в больницу в Назрани (Ингушетия) доставили 25-летнего Иссу Хидриева, который занимает в республике пост полномочного представителя спецотдела по контролю за исполнением законов сотрудниками органов власти в РФ Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом. У мужчины диагностировали огнестрельные ранения обеих ног. Пострадавшего привезли в больницу от собственного дома, где на него напали. На место происшествия к тому времени уже была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что по чиновнику открыли огонь рядом с его домом. По данным следствия, у Хидриева случился конфликт с неизвестными лицами, когда чиновник пытался его разрешить, оппоненты достали оружие.