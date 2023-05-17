Путин рассчитывает на скорейшее соглашение с Ираном и Азербайджаном о грузоперевозках

Москва, , 12:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин в среду, 17 мая, заявил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения с Ираном и Азербайджаном о сотрудничестве в железнодорожных и грузоперевозках. Вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги Решт-Астара.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле и президент Ирана Эбрахим Раиси (на экране) во время встречи в режиме видеоконференции, посвященной подписанию российско-иранского соглашения о сотрудничестве по созданию в Иране железной дороги «Решт — Астара» © Михаил Климентьев/ТАСС

«Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту «Север — Юг», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер правительства России Алексей Оверчук заявил на церемонии открытия таможенно-пропускного пункта «Ханоба» на границе Азербайджана и России, что КПП позволит разгрузить товаропоток и ускорить грузоперевозки. «Ханоба», по его словам, имеет большое значение для международного транспортного коридора «Север — Юг», и запуск в эксплуатацию подтверждает взаимный интерес Москвы и Баку в укреплении сотрудничества.

Цель данного коридора — обеспечение транспортной связи между Россией и Индией через Иран. В дальнейшем Россия, Иран и Азербайджан должны будут учредить логистического оператора, который будет заниматься железнодорожными перевозками по этому маршруту.