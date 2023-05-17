Москва, , 12:03 — REGNUM Нынешнее руководство Германии в большом количестве унаследовало нацистские гены, что следует из его поступков. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», опубликованном на сайте МИД России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Александр Щербак/ТАСС

«Глядя на поступки детей немецких военных и эсэсовцев, которые сейчас руководят Германией, абсолютно подтверждая принцип, что дети не отвечают за родителей, дедушек и бабушек, видно, что нынешнее немецкое руководство в большом количестве унаследовало нацистские гены», — сказал он.

Глава МИД отметил, что, говоря о том, что Киев сейчас якобы проливает кровь за европейские ценности, Берлин «ассоциирует себя с неонацистским режимом», который не скрывает своих связей с радикальными националистами и нацистской символикой.

«Всё это пропускается мимо ушей», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы и их командиры сегодня сражаются в зоне специальной военной операции с прямыми последователями нацизма. Он подчеркнул, что нынешние и будущие поколения должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне.