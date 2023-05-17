Белград, , 11:59 — REGNUM В Сербии более сотни школ проверяют на наличие взрывных устройств. Об этом 17 мая сообщили в министерстве образования республики.

Белград Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что сообщения об установленных взрывных устройствах поступили на электронную почту не менее 115 учебных учреждений ― 78 средне-основных и 37 средних школ Белградского округа.

«Наряды МВД находятся на местах, ученики и учителя эвакуированы. Для безопасности учащихся и сотрудников занятия в первую смену прерваны для окончания проверки полиции», ― цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Также отмечается, что некоторые школы уже досмотрели, учебный процесс в них возобновили.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 3 мая семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде. В результате погиб школьный охранник и получили ранения учитель и восемь учеников. Стрелка задержала полиция.

По данным правоохранителей, семиклассник планировал атаку в течение месяца и даже имел список жертв и план здания. В его рюкзаке обнаружили пистолет с патронами. Позднее задержали и отца устроившего стрельбу школьника. Оказалось, что оружие, найденное у семиклассника, легально принадлежит его отцу и, по его словам, всегда хранилось в сейфе.